В Севастополе открылась выставка древностей, найденных при строительстве трассы "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка "Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия", на которой представлены десятки редких предметов, обнаруженных при раскопках, предварявших строительство главной крымской магистрали - трассы "Таврида", открылась в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", передает корреспондент ТАСС.

За годы строительства трассы исследованы десятки объектов, получены десятки тысяч находок. Основная часть памятников относится к культурам "варваров" - так греки, поселившиеся на Крымском полуострове в середине I тысячелетия до нашей эры, называли местные народы. Предметы с некоторых памятников передавались в "Херсонес Таврический", с ними работали реставраторы, и теперь древности можно увидеть на экспозиции.

"Сразу была понятна ценность того, что было открыто на трассе, и сразу были созданы все условия для максимального, полного фиксирования [объектов и предметов]", - отметил, открывая выставку, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Среди экспонатов, включенных в экспозицию, золотые украшения, найденные на различных памятниках: есть фигурные серьги тонкой работы, кольца и браслеты, а также украшенные узорами тончайшие пластины, которые клали на глаза и губы покойных перед погребением. Есть и оружие - ученые отмечают, что найти такое в обычном культурном слое, оставшемся от поселения, невозможно, но меч или кинжал могли положить в могилу с покойным - а сейчас их обнаруживают и исследуют ученые.

"Из Киль-Дере-1 (место погребения элиты позднескифского периода, раскопки которого завершены в мае 2021 года - прим. ТАСС) тут присутствуют две стелы из десятков обнаруженных. Это своеобразное преломление античной традиции, перенятой варварскими народами. [Изображению на варварских каменных надгробиях] мог бы позавидовать любой музей современного искусства: оно выполнено, казалось бы, просто, но очень выразительно", - отметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Кроме найденных предметов ученые и сотрудники музея подготовили информацию о самих раскопках, а также смоделировали, как могли выглядеть люди, жившие в юго-западном Крыму в древности. Некоторые реконструкции выполнены графически. В одном случае портрет женщины отлит в металле: по останкам ученые смогли восстановить черты ее лица, выяснить, что она умерла после 35 лет, голодала в детстве, а во взрослом возрасте занималась тяжелым физическим трудом.

О раскопках

"К сожалению, на выставке мы можем показать только малую часть предметов. Отбирались предметы, которые в большей мере могут показать культурное взаимодействие, силу влияния римской культуры на местное население", - рассказал агентству Макаров.

Он отметил, что строительство трассы "Таврида", проходящей через весь полуостров от Керчи (здесь более 2,5 тыс. лет назад был основан город Пантикапей - столица Боспорского царства) до Севастополя (в древности тут был один из крупнейших и богатейших городов полуострова Херсонес Таврический), дало археологам уникальную возможность быстро и квалифицировано провести масштабные раскопки на ряде памятников, некоторые из них ранее были вовсе неизвестны.

В числе таких примеров - могильник Фронтовое-3 (названия объектам чаще всего присваивают ученые, например по расположенным рядом населенным пунктам). Впервые исследователи смогли в короткий срок полностью обследовать некрополь такой хорошей сохранности, сделать выводы о демографии населения и принципах захоронения - и в ближайшее время результаты научной работы планируется полностью издать на средства гранта Российского научного фонда, добавил директор института.