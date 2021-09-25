Фильм "Море волнуется раз" получил главный приз на "Кинотавре"

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения.

"Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло (понравилось - прим. ТАСС). На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам", - сказал Хомерики, получая награду.

По сюжету фильма пара влюбленных прячется ото всех в старом домике посреди леса. Их идиллическое существование нарушают ночные кошмары: девушке снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды молодые люди встречают супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина оказываются очень похожими на них самих. Роли в картине сыграли Ольга Бодрова, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.