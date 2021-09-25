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Фестиваль "Кинотавр"
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Фильм "Море волнуется раз" получил главный приз на "Кинотавре"

Роли в картине сыграли Ольга Бодрова, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков
Режиссер Николай Хомерики
Описание
Режиссер Николай Хомерики

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Лучшим фильмом на фестивале "Кинотавр" назвали драму "Море волнуется раз" Николая Хомерики, передает корреспондент ТАСС.

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Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения.

"Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло (понравилось - прим. ТАСС). На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам", - сказал Хомерики, получая награду.

По сюжету фильма пара влюбленных прячется ото всех в старом домике посреди леса. Их идиллическое существование нарушают ночные кошмары: девушке снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды молодые люди встречают супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина оказываются очень похожими на них самих. Роли в картине сыграли Ольга Бодрова, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Теги
РоссияФестиваль "Кинотавр"
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