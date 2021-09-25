Всероссийский кинофестиваль "Золотой Феникс" открылся в Смоленске

ТАСС, 25 сентября. Торжественное открытие XIV Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров "Золотой феникс" состоялось в субботу в кинотеатре "Современник". В течение пяти дней на его площадке покажут почти 20 картин, сообщили ТАСС пресс-центре фестиваля в Смоленске.

"На площадке кинотеатра "Современник" состоялось открытие XIV Всероссийского кинофестиваля "Золотой Феникс". За пять дней будет показано 18 кинофильмов: в конкурсе заявлено 12 полных метров и 5 короткометражек", - сказали в пресс-центре.

Конкурсную программу фестиваля открыл фильм "Пальма" режиссера Александра Домогарова младшего. Сюжет основан на реальных событиях, которые происходили в середине 1970-х годов в аэропорту Внуково. Вынужденно оставленная хозяином немецкая овчарка два года ждала его у взлетной полосы, встречая каждый прилетающий Ил-18.

В конкурсную программу включены, в том числе ленты "Маленький воин" (режиссер Илья Ермолов), "Судьба диверсанта" (режиссер Дмитрий Астрахан), "Отель" (Александр Балуев), "Северный ветер" (режиссер Рената Литвинова) и другие. Кроме того, состоится специальный показ фильма "Двадцать дней без войны", приуроченный к 100-летию народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны Юрия Никулина.

Все мероприятия "Золотого феникса" будут проходить с соблюдением норм профилактики коронавируса, количество мест в зрительном зале строго ограничено, предупредили организаторы. Фестиваль продлится до 29 сентября, в этот день состоится церемония награждения лауреатов, в торжественном вечере планируется участие народных артистов России, актеров и режиссеров Сергея Никоненко и Александра Панкратова-Черного.

Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс" проводится в Смоленске и городах Смоленской области с 2008 года. За это время его посетили свыше 140 тыс. зрителей, было показано более 350 кинокартин, вручено 140 наград и призов, а также заложены именные "звезды" выдающихся киномастеров - Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Василия Ланового и других актеров и режиссеров. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, его учредителями являются Гильдия кинорежиссеров России, администрации Смоленской области и города Смоленска.