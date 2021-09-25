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Фильм "Голубая луна" румынского режиссера признан лучшим на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Картина удостоилась главной награды смотра - "Золотой раковины"

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Лента "Голубая луна" (Blue Moon) румынского режиссера Алины Григоре признан лучшим фильмом 69-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Картина удостоилась в субботу главной награды смотра - "Золотой раковины".

Американская и датская актрисы Джессика Честейн и Флора Офелия получили премию "Серебряная раковина" за лучшие актерские работы. Российская драма режиссера Лены Ланских "Ничья" стал победителем в номинации "Новые режиссеры".

Смотр, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал работу 17 сентября.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел легендарную картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.

В 2020 году лучшим фильмом смотра была признана грузинская драма "Начало" (Beginning). Ранее организаторы смотра сообщили, что решили отказаться от гендерного принципа при присуждении наград.

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