В Старой Руссе отпраздновали 200-летие со дня рождения Достоевского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, прошли в субботу в городе Старая Русса Новгородской области. Там была воссоздана атмосфера провинциального курортного города XIX века, в котором жил и работал писатель, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы гордимся тем, что имя великого русского классика неразрывно связано с новгородской землей и Старой Руссой. Здесь он нашел новый источник вдохновения. Здесь написаны его бессмертные произведения. Сегодня Достоевский - один из самых читаемых и цитируемых русских писателей во всем мире. Его творчество знают и любят во многих странах. Ведь он пишет о главном - о человеке, его душе, свободе, выборе. Достоевский по-настоящему сопереживает историям своих героев. Именно за это его ценят как знатока и наставника человеческой души", - приводит в своем сообщении пресс-служба слова заместителя председателя правительства Новгородской области Елены Кириловой.

Вся Старая Русса стала большой концертной и интерактивной площадкой праздника, желающие могли посетить Старорусскую ярмарку, приходской храм семьи Достоевских - Георгиевскую церковь, побывать на экскурсии в доме-музее Ф. М. Достоевского и в музее романа "Братья Карамазовы". На улицах города были организованы интерактивные программы "Картины провинциальной жизни", фестиваль "Верста старорусского Петрушки", "Школа танцев XIX века", "Достоевский и современность" с участием музыкантов, художников, чтецов. Открылся литературный киоск и фотосалон XIX века. Звучала музыка в исполнении оркестра русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова и камерного оркестра Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, выступали творческие коллективы Старой Руссы и духовой оркестр Великого Новгорода.

В музее романа "Братья Карамазовы" состоялась премьера иммерсивного спектакля "Маленькие картинки" по прозе Ф. М. Достоевского, а в центре культуры "Русич" - премьера проекта "Классика - юношеству Новгородчины" с участием актера Дмитрия Чеботарева и солистов Большого театра. А также спектакль "Дело поручика Карамазова", созданный по мотивам последнего романа писателя, в постановке заняты звезды Мариинского театра, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов. На открытой площадке давал представление санкт-петербургский Театр Петрушки "БалаганЪ".