В Москве 1 октября откроют конкурс отзывов на детские книги "Вдумчивый читатель"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый этап конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги "Вдумчивый читатель" откроется в Москве с 1 октября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"1 октября начнется XII Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги "Вдумчивый читатель". Главное условие, которое должны выполнить участники, - выбрать и отрецензировать книги из рекомендательного каталога Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара "100 лучших новых книг для детей и подростков - 2021", - говорится в сообщении.

У учеников с четвертый по 11 классы, а также библиотекарей, учителей, родителей и студентов педагогических вузов будет возможность оценить только что вышедшие книги, попробовать себя в роли литературного критика, а также поразмышлять о текстах современников (номинация "Руководитель детским чтением"). Участник конкурса должен написать работу самостоятельно. Плагиат недопустим, но можно цитировать источники, правильно оформив цитаты. Конкурсная работа должна быть оригинальной и нигде не опубликованной ранее.

"На первом этапе конкурса библиотеки и школы соберут написанные работы, затем для участия во втором этапе их отправят организаторам. Сделать это можно до 13 декабря включительно. Индивидуальные участники могут писать и присылать рецензии напрямую организаторам. На втором этапе жюри открытым голосованием выберет финалистов и победителей", - говорится в сообщении. Подведение итогов и награждение победителей запланированы в январе 2022 года.

Конкурс проводится с 2010 года. В 2020 году читатели прислали более 2 тыс. отзывов и рецензий, из которых до финала дошло 47.