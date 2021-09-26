Мацуев и Сладковский выступили на закрытии юбилейного фестиваля InClassica в Дубае

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Народные артисты России дирижер Александр Сладковский и пианист Денис Мацуев, а также Российский национальный оркестр в воскресенье поставили заключительный аккорд X Международного музыкального фестиваля InClassica. Масштабный смотр впервые прошел в Дубае.

"Встреча с Российским национальным оркестром и одним из моих ближайших сценических партнеров Денисом Мацуевым, честь закрывать этот огромный фестиваль очень радуют меня, - отметил в беседе с журналистами маэстро Сладковский. - Я уверен, что мы сделаем это достойно".

Для совместного выступления музыканты выбрали Рахманинова: со Сладковским Мацуев исполнил все фортепианные концерты композитора. "Я играл этот "Эверест Рахманинова", как я называю Третий концерт, более 200 раз по всему миру и каждый раз будто впервые. Это моя визитная карточка и визитная карточка российской культуры", - признался пианист.

Мацуев вспомнил, как впервые посетил Дубай в 1995 году. "Здесь не было ничего: ни зданий, ни ресторанов. Это была другая эра. Но я никогда не забуду, как вышел на сцену и играл для 10-15 человек с оркестром Московской филармонии. Сегодня я поздравляю ОАЭ и людей, которые создают культурную жизнь здесь", - сказал он. Мацуева также сыграл "Вокализ" Рахманинова и "В пещере горного короля" Грига.

Во второй части вечера Сладковский и Российский национальный оркестр исполнили Четвертую симфонию Чайковского. "Я почти 20 лет работаю с Российским национальным оркестром, - отметил дирижер. - Всегда счастье - играть с шикарным оркестром". Зрители оценили работу оркестра и маэстро.

Организация фестиваля

Организаторы - Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC) и SAMIT Event Group - объявили фестиваль InClassica "самой большой музыкальной обсерваторией в мире". С 28 августа по 26 сентября в трех десятках концертов приняли участие семь оркестров и 11 дирижеров, 37 солистов, среди которых Максим Венгеров, Михаил Плетнев, Александр Князев, Гиль Шахам, Стелла Чен, Рудольф Бухбиндер и Фазиль Сай. Прозвучали сочинения европейских классиков, а также композитора - резидента InClassica Алексея Шора.

"У нас есть немало причин улыбаться сегодня. Прежде всего, потому что нам удалось устроить такой большой фестиваль в эти непростые времена", - заметил художественный руководитель Европейского фонда поддержки культуры Алан Киркоп.

Мероприятия проходили в Дубайской опере и зале Coca-Cola Arena. "Когда мы только подошли к организации фестиваля, нам даже не на что было опереться: мероприятия такого масштаба никогда не проходили в Дубае прежде", - подчеркнул руководитель "Дубай-оперы" Дэвид Мэнсфилд. "Девять тысяч человек прошли через наше здание, став свидетелями по-настоящему страстной музыки, язык которой понятен всем", - добавил генеральный директор Coca-Cola Arena Марк Ян Кар.

Под эгидой фестиваля прошли финальные испытания II Международного конкурса пианистов Classic Piano, в котором одержал победу россиянин Мирослав Култышев, а также Ближневосточная академия классической музыки.

Изначально фестиваль планировался весной на Мальте, где проходил в прошлые годы, но из-за эпидемиологической ситуации был перенесен.

"Сейчас на Мальте действует много ограничений, в том числе на количество зрителей - не более 100. Это было бы просто смешно: 100 человек на сцене и столько же в зале. Переезд в Дубай открыл для нас много возможностей. Думаю, в ближайшие два года мы останемся здесь, в Дубае, а потом - посмотрим", - сообщил президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов.