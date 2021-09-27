Фильм "Дюна" вторые выходные подряд возглавляет отечественный кинопрокат

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Американский фантастический блокбастер "Дюна" стал лидером российского проката, собрав 384,3 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 сентября.

Блокбастер режиссера Дени Вильнева "Дюна" вышел в российский прокат 16 сентября. В центре сюжета оказывается наследник дома Атрейдесов Пол.

Второе место по кассовым сборам занял американский триллер "Клаустрофобы 2: Лига выживших" режиссера Адама Робитела, собравший 64,3 млн рублей за уик-энд. Во второй части ленты герои, ранее выжившие в смертельных квестах, снова не по своей воле вынуждены участвовать в опасной игре.

На третьей строчке рейтинга - американский мультфильм "My Little Pony: Новое поколение" режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче, собравший 45,9 млн рублей за уик-энд. Сюжет рассказывает о пони Санни, которая вместе с друзьями пытается вернуть в сказочную страну Эквестрию пропавшую оттуда магию.