Мюзикл "Мулен Руж" взял главную награду американской театральной премии Tony

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Спустя два года на нью-йоркском Бродвее в воскресенье вновь прошла театральная премия "Тони" (Tony Awards). Из-за ограничений, связанных с пандемией, 74-я церемония "Тони" постоянно переносилась. Главную награду получил мюзикл "Мулен Руж" (Moulin Rouge! The Musical).

На этот раз одно из главных событий в театральной сфере, считающееся аналогом "Оскара", состоялось в очном формате. Все присутствующие в зале находились в защитных масках. По словам ведущего церемонии, каждый гость прошел вакцинацию.

Из 28 номинаций отдельно выделялись "Лучший спектакль" и "Лучший ремейк". Награду за новое прочтение постановки получила "Солдатская пьеса" (A Soldier's Play), рассказывающая о расовых проблемах в рядах американской армии. Лауреаты во время вручения упомянули афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицией в мае прошлого года. Лучшим спектаклем стало "Наследие" (The Inheritance).

Показ всех постановок на Бродвее был приостановлен 12 марта 2020 года из-за пандемии. На тот момент репертуар насчитывал 31 спектакль и мюзикл, в том числе восемь новых шоу. Шли репетиции еще восьми постановок, премьеры которых намечались на весну прошлого года. С 14 сентября бродвейские театры стали снова принимать у себя зрителей.