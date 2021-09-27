Умер киновед и кинокритик Кирилл Разлогов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в понедельник дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

"Папа умер вчера, сердце", - сказала она, дата и место прощания пока неизвестны.

Кирилл Разлогов - заслуженный деятель искусств РФ. Директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура".

Разлогов - автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.