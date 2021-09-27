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Александр Ширвиндт сообщил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР отметил, что уже написал заявление в Департамент культуры Москвы
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.

"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - сказал он. Ширвиндт уточнил, что уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.

"Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу, - продолжил Александр Ширвиндт.- Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность". Он уточнил, что уже отправил соответствующее заявление в Департамент культуры.

Артист добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. "Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента (культуры Москвы - прим. ТАСС), который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром", - сказал Александр Ширвиндт.

Александру Ширвиндту 87 лет. Он - советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, с 2000 года - художественный руководитель Московского театра сатиры. Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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