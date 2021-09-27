Астраханский театр оперы и балета стал обладателем президентского гранта

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Астраханский государственный театр оперы и балета стал обладателем президентского гранта фонда культурных инициатив с проектом, приуроченным к отмечаемому в 2021 году 200-летию Ф. М. Достоевского. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

"Астраханский государственный театр оперы и балета стал обладателем гранта президента России в рамках конкурса, проводимого Фондом культурных инициатив. Грантовый проект разработан к 200-летнему юбилею Ф. М. Достоевского и включает в себя четыре вечера-портрета с теоретическими и практическими материалами, а также постановку оперы С. Дягилева "Мальчик у Христа на елке". Для зрителей это возможность более глубоко и полно представить зрителям личность и творчество литературного гения, побудить к прочтению и осмыслению его произведений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, постановку на сцене Астраханского театра оперы и балета цикла вечеров-портретов и спектакля осуществят дебютанты - выпускники ГИТИСа, отобранные на конкурсной основе. Проект поможет выявить талантливых режиссеров, художников и балетмейстеров.

"О трагической истории, скитаниях нищего ребенка в рождественскую пору расскажет молодая постановочная группа: режиссер-постановщик Юлия Хубатуллина, художник-сценограф Валида Кажлаева, художник по костюмам Фёдор Архипов, хореограф Наталья Шурганова. Постановщики решили не уходить от истории и сохранить ощущение эпохи Достоевского. Проникнуться нелегкой судьбой главного героя поможет музыка, написанная композитором, дирижером, музыкантом Сергеем Дягилевым", - рассказали в пресс-службе.