В Смоленске открылся фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

ТАСС, 27 сентября. Торжественное открытие шестого фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" состоялось 27 сентября в Смоленске. В течение пяти дней на площадках в Смоленске и Минске покажут порядка 30 кинолент производства более чем из 10 стран, лучшие кинокартины впервые отметят призом с гравировкой в виде космической ракеты к 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина, рассказала ТАСС продюсер кинофестиваля Марина Сафронова.

"Шестой фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" открывается. <...> Все наши участники практически приехали офлайн в 2021 году, и это очень здорово, потому что люди соскучились и по общению, и по обсуждениям, и по документальному кино, и по хорошим ярким кадрам", - сказала Сафронова.

Конкурсную программу фестиваля открыл российский фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных" режиссера Алексея Денисова, в котором рассказывается об истории осетинской семьи, о поисках девушкой могилы своего отца, который погиб на войне вместе с шестью братьями. Сафронова отметила, что кинофильмы, вошедшие в программу фестиваля, связаны несколькими темами, в том числе 80-летием начала Великой Отечественной войны, 75-летием Нюрнбергского процесса, а также 30-летием распада Советского Союза. "Самая яркая тема - это 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Мы даже на своем призе нанесли гравировку, космическую ракету. Приз будет отличаться от предыдущих лет ее наличием", - добавила собеседница агентства.

Показы фильмов и другие мероприятия фестиваля по 29 сентября будут проходить в Смоленск, а с 30 сентября по 1 октября - в Минске, в этот день состоится церемония закрытия "Евразия.DOC".

Всего в 2021 году в общем конкурсе участвовали 196 фильмов режиссеров из 22 стран. После отбора в финальный список вошли 30 фильмов, снятых режиссерами из 10 стран, в том числе производства стран СНГ, Италии, Греции, Сербии и США. Их покажут на фестивале. Например, в конкурсную программу включили ленты "Лидер государства" сербской журналистки Лиляны Миланович, "Латвия. Призрак оккупации" Андрея Яковлева и "Жить" режиссера из Казахстана Ержана Сыздыкова. "Кроме того, здесь будет показан молодежный фестиваль (молодежный конкурс документального короткого метра "Евразия.DOC: четыре минуты" - прим. ТАСС), были отобраны лучшие [работы], которые пришли из молодежного конкурса в течение лета, там порядка шести или семи работ, они короткие", - отметила Сафронова.

Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. Его центральной темой стала тема "Цветные революции". С 2017 года в рамках фестиваля проводится молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов социальной направленности. Участие в мероприятии ежегодно принимают различные документалисты, политологи и эксперты из стран СНГ, Европы, а также США. В 2021 году он проходит с 27 сентября по 1 октября в Минске и Смоленске при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств.