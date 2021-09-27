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В Смоленске открылся фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

Конкурсную программу фестиваля открыл российский фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных" режиссера Алексея Денисова

ТАСС, 27 сентября. Торжественное открытие шестого фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" состоялось 27 сентября в Смоленске. В течение пяти дней на площадках в Смоленске и Минске покажут порядка 30 кинолент производства более чем из 10 стран, лучшие кинокартины впервые отметят призом с гравировкой в виде космической ракеты к 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина, рассказала ТАСС продюсер кинофестиваля Марина Сафронова.

"Шестой фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" открывается. <...> Все наши участники практически приехали офлайн в 2021 году, и это очень здорово, потому что люди соскучились и по общению, и по обсуждениям, и по документальному кино, и по хорошим ярким кадрам", - сказала Сафронова.

Конкурсную программу фестиваля открыл российский фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных" режиссера Алексея Денисова, в котором рассказывается об истории осетинской семьи, о поисках девушкой могилы своего отца, который погиб на войне вместе с шестью братьями. Сафронова отметила, что кинофильмы, вошедшие в программу фестиваля, связаны несколькими темами, в том числе 80-летием начала Великой Отечественной войны, 75-летием Нюрнбергского процесса, а также 30-летием распада Советского Союза. "Самая яркая тема - это 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Мы даже на своем призе нанесли гравировку, космическую ракету. Приз будет отличаться от предыдущих лет ее наличием", - добавила собеседница агентства.

Показы фильмов и другие мероприятия фестиваля по 29 сентября будут проходить в Смоленск, а с 30 сентября по 1 октября - в Минске, в этот день состоится церемония закрытия "Евразия.DOC".

Всего в 2021 году в общем конкурсе участвовали 196 фильмов режиссеров из 22 стран. После отбора в финальный список вошли 30 фильмов, снятых режиссерами из 10 стран, в том числе производства стран СНГ, Италии, Греции, Сербии и США. Их покажут на фестивале. Например, в конкурсную программу включили ленты "Лидер государства" сербской журналистки Лиляны Миланович, "Латвия. Призрак оккупации" Андрея Яковлева и "Жить" режиссера из Казахстана Ержана Сыздыкова. "Кроме того, здесь будет показан молодежный фестиваль (молодежный конкурс документального короткого метра "Евразия.DOC: четыре минуты" - прим. ТАСС), были отобраны лучшие [работы], которые пришли из молодежного конкурса в течение лета, там порядка шести или семи работ, они короткие", - отметила Сафронова.

Ежегодный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" впервые состоялся в июне 2016 года в Смоленске и Минске. Его центральной темой стала тема "Цветные революции". С 2017 года в рамках фестиваля проводится молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов социальной направленности. Участие в мероприятии ежегодно принимают различные документалисты, политологи и эксперты из стран СНГ, Европы, а также США. В 2021 году он проходит с 27 сентября по 1 октября в Минске и Смоленске при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств.

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