Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет с сокращениями в программе

БАРНАУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Культурный фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", перенесенный с июля из-за пандемии, впервые за 45 лет открывается осенью и пройдет в сокращенном формате. В целях предотвращения распространения коронавируса в афише фестиваля остались только кинопоказы и творческие встречи, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона во вторник.

"Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки организаторы отказались от всех массовых уличных мероприятий - "красной дорожки", программы на горе Пикет, гуляний в Сростках (село, где родился Василий Шукшин). Фестивальные мероприятия пройдут на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей, с учетом разрешенной 50-процентной наполняемости залов", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что торжественное открытие фестиваля пройдет в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина вечером во вторник. Ключевым событием станет кинофестиваль, который в этом году состоит из двух конкурсных программ. Его откроет фильм "Земля Эльзы". За дни фестиваля зрителям в кинотеатрах нескольких городов и сел региона покажут 11 полнометражных художественных фильмов. Также в рамках кинофестиваля пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов: организаторы рассмотрели около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В итоговую афишу вошли около 20 работ. Традиционно победителей кинофестиваля объявят в заключительный день - 1 октября на церемонии закрытия, которая вместо села Сростки пройдет в этом году в Бийске.

В числе других мероприятий фестиваля - творческие встречи с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей, певицей, композитором и поэтом Еленой Фроловой. Среди других известных гостей фестиваля - актриса театра имени Владимира Маяковского, заслуженная артистка России Анна Ардова, российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Кирилл Зайцев. В библиотеках края в эти дни пройдут творческие встречи с писателями. В этом году в писательскую делегацию вошли Марина Кудимова, Павел Селуков, Инна Кабыш, Максим Бессонов, Алла Поспелова и Арсений Ли.

Завершится фестиваль 2 октября - в День памяти Шукшина. В этот день в его родном селе будут проходить тематические экскурсии, мастер-классы, которые организует музей-заповедник известного земляка.

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", который должен был пройти в Алтайском крае с 20 по 24 июля, был перенесен из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом.

О фестивале

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в 2021 году проходит в 45-й раз. Мероприятия фестиваля традиционно стартуют в Барнауле и завершаются на горе Пикет на малой родине Шукшина в селе Сростки. Победитель кинофестиваля традиционно получает приз - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки".