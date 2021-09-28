Премьеру фильма "Небо" о погибшем в Сирии летчике Пешкове перенесли на ноябрь

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Небо" о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове перенесена с октября на ноябрь - месяц, когда произошли трагические события, сообщили ТАСС в кинокомпании "Централ Партнершип".

"Показ фильма на авиабазе "Хмеймим" запланирован на 24 ноября - день гибели Пешкова. В связи с этим мы посоветовалась с создателями картины и приняли решение перенести премьеру ленты и ее выход в прокат в России на ноябрь", - сообщили в кинокомпании.

По информации "Централ Партнершип", в широкий прокат лента выйдет 18 ноября.

Как ранее рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, художественный фильм "Небо" основан на реальных событиях и продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами с Сирии.

Картина основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны РФ, в том числе в Национальном центре обороной РФ, Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии. Фильм снят кинокомпанией "Триикс медиа" совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1".

Су-24 Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России.