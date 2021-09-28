В Саратове создадут театральные постановки для показа в общественных пространствах

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Серию спектаклей для показа на территории общественных пространств создадут в Саратове. Премьеру постановок назначили на весну 2022 года. На создание спектаклей получен грант в размере более 2,3 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС руководитель проекта Владимир Решетов.

"Саратовский молодежный театр получил грант в размере 2,3 млн рублей на создание серии театральных постановок для показа на территории общественных пространств в Саратове - это первый подобный проект в нашем регионе, который мы уже начали реализовывать, а окончательно завершим и представим на суд публики весной 2022 года", - сказал Решетов.

Он добавил, что за счет средства гранта планируется специально оборудовать площадки: они будут располагаться в лесу, во дворе дома и даже на острове; а также закупить необходимый реквизит, кресла для зрителей, световое и звуковое оборудование, костюмы и беспроводную дым-машину, камеры видеонаблюдения.

По словам руководителя проекта, основными участниками спектаклей станут актеры саратовского молодежного театра, в котором, в основном, играют студенты-любители. Помогать им будут профессиональные актеры саратовских театров. Всего в постановках примут участие порядка 40 человек. Режиссером всех спектаклей станет актер саратовского театра кукол "Теремок", автор идеи Алексей Лусов.

Ожидается, что зрителями спектаклей в общей сложности станут несколько тысяч человек.

Показ в лесу и тренинг на острове

Лусов уточнил, что, в серию постановок войдут четыре спектакля. Первый - по пьесе "Три сестры" Чехова, будет показан зрителям в движущемся по городу троллейбусе. Также по пьесе Островского "Лес" будет создана постановка для показа на территории лесопарка Октябрьское ущелье в Саратове.

Еще один необычный спектакль, триптих по Бабелю, планируют показывать во дворце пионеров - того, где ходил в театральный кружок и делал первые шаги на сцене саратовец Олег Табаков.

"Третий спектакль будет самым необычным, созданным по роману "Повелитель мух" Голдинга. Его мы представим на острове реки Волги, зрители должны будут добираться на показ на лодках и, более того, сами смогут поучаствовать в нем. Мы задумали превратить обычный показ в тренинг, где зрители будут побеждать агрессию, заложенную в героев произведения", - отметил руководитель проекта.

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 261 фестиваль, форум и премию. Лидерами по количеству поддержанных заявок, помимо Москвы, стали Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Иркутская и Самарская области, Краснодарский край.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.