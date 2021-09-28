Лонг-лист литературной премии имени Арсеньева составил 30 произведений

ТАСС, 28 сентября. Эксперты онлайн-форума "ProДФО-Сахалинская область" во вторник озвучили 30 произведений литературы, которые вошли в лонг-лист третьего сезона общероссийской литературной премии имени В. К. Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалина.

"Первые итоги третьего сезона премии имени В. К. Арсеньева озвучил писатель, председатель жюри Андрей Геласимов. В длинный список вошли 30 произведений. Победителей будут выбирать в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза" и "Детская проза", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, объявляя первый сезон премии, организаторы переживали, что литературы для оценки будет недостаточно, но оказалось, что жюри пришлось выбирать из большого количества хороших произведений. Большинство сочинений, отправленных на конкурсный отбор авторами, - о жизни на Дальнем Востоке.

Литературная премия "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года по инициативе вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Она присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, полученные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". Последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".