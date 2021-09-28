Культурный кинокластер начнут создавать в Поморье на средства президентского гранта

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Кластер культурных кинопроектов начнут создавать в Архангельской области на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщила ТАСС во вторник директор международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open Тамара Статикова, цель проекта - развитие региональной киноиндустрии. Размер гранта составил почти 10,5 млн рублей.

"Министерство культуры РФ активно говорит о создании региональной киноиндустрии. Наша цель - создание в Архангельской области условий для организации кинокластера культурных кинопроектов, в том числе собственного кинопродукта, альтернативного проката авторского кино на севере России, продвижения Архангельской области как киноплощадки. Размер гранта - 10,478 млн рублей", - сказала Статикова.

Общее финансирование проекта - около 16,7 млн рублей. Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open в 2022 году будет проходить с 9 по 12 декабря в пятый раз. Собеседница агентства пояснила, что мероприятия фестиваля не будут ограничены только этими рамками. "Это многофункциональный проект, который нацелен на развитие киносреды. Он включает образовательные программы в области аудиовизуального искусства для самой широкой аудитории в течение всего года", - отметила она. Уже ведется постоянная работа с жителями городов и удаленных районов области через учреждения культуры, сеть киноклубов. В 2021 году в регионе открылись два новых киноклуба и мультстудия, проводятся киномарафоны картин фестиваля и тематические киномарафоны, например, посвященный 80-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

Статикова добавила, что одна из главных целей проекта - подготовка кадров для киноиндустрии на местах. "Нужна подготовка региональных кадров на местах, образование на местах, мы этими сегментами будем заниматься, - сказала она. - Создание кинокластера на территории Архангельской области будет способствовать формированию комфортной культурной среды и повышению инвестиционного климата, подразумевает включение в кинематографический процесс молодых специалистов, воспитание и образование молодежи и юношества средствами кино".

Проект включает в себя не только районы Архангельской области, а также Республику Коми, Санкт-Петербург, Мурманскую и Свердловскую области, он подразумевает взаимодействие с представителями киноиндустрии стран Арктики. В рамках деловой программы фестиваля пройдет цикл мероприятий, поднимающих вопросы научных, гуманитарных, культурных и социальных исследований арктических регионов.

Другие проекты

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области, Президентский фонд культурных инициатив одобрил 17 заявок от региона. Самый масштабный проект по началу восстановления первой каменной морской крепости России - Новодвинской крепости в Архангельске "Россия молодая: от депрессии к месту силы". На работы будет направлено более 21 млн рублей.

В Сольвычегодске в июле 2022 года планируется провести съезжий праздник - ярмарку невест "Вычегодские приплывухи". Его реализация включает в себя исследовательскую работу по сохранению песенного и инструментального наследия Русского Севера, пропаганду народных промыслов и традиционных ремесел, укрепление культурных связей и обмен опытом с Вологодской областью и Республикой Коми.

Центр общения "Устьянское гостеприимство" разработал проект "Устья-краса, погляди кака баса! ", ориентированный на улучшение качества жизни женщин через создание креативного пространства для общения и самореализации. Проект "Соломбальские истории: прошлое в настоящем" включает в себя лекции, познавательные программы, экскурсии, создание арт-объектов в историческом районе Архангельска - Соломбале - с учетом исторических событий и городских легенд. Еще ряд проектов направлен на сохранение исторической памяти в разных районах области, издание книг, проведение смотров и фестивалей.

Президентский фонд культурных инициатив образован в мае 2021 года. Ранее о его создании в послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Фонд может поддерживать инициативы муниципальных учреждений, коммерческих организаций и тех деятелей культуры, которые официально выступают в статусе индивидуальных предпринимателей.