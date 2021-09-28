Песков: авторитет Ширвиндта всегда будет жить в стенах Театра сатиры

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авторитет Александра Ширвиндта всегда будет жить в стенах Московского академического театра сатиры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление народного артиста РСФСР о его намерении покинуть пост художественного руководителя этого театра.

"С сожалением, конечно, - сказал Песков в ответ на вопрос, как отнеслись к этой новости в Кремле. - Но время идет. Ширвиндт много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал".

"Мы все искренне желаем ему здоровья, счастья. Его авторитет всегда будет жить в этом театре", - добавил Песков.

О своих планах Ширвиндт сообщил накануне. 3 июля 2021 года закончился срок договора его пребывания на посту художественного руководителя Театра сатиры. Артист добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

Александру Ширвиндту 87 лет. Советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, Ширвиндт с 2000 года занимал пост художественного руководителя Московского театра сатиры. Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".