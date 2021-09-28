Стивен Сигал заявил, что рад представлять РФ на кинофестивале в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /ТАСС/. Почетный гость Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" актер Стивен Сигал, имеющий гражданство РФ, заявил, что счастлив представлять на этом форуме Россию.

"Много слышал и давно хотел побывать в одном из красивейших городов Азии Ташкенте. Очень рад, что мое желание осуществилось и что я на этом кинофоруме представляю Россию", - сказал он, выступая во вторник в пресс-центре кинофестиваля.

"Я очень уважаю президента [РФ] Владимира Путина и как дипломат мира являюсь проводником его политики", - добавил Сигал, получивший российское гражданство в ноябре 2016 года и являющийся сейчас спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

Во вторник открывается возрожденный Ташкентский международный кинофестиваль, ранее известный как международный кинофорум стран Азии, Африки и Латинской Америки. Постановление о возобновлении проведения киносмотра подписал в июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщили организаторы, в фестивале, помимо Сигала, примут участие Люк Бессон, Никита Михалков, Жерар Депардье, Тимур Бекмамбетов, Франко Неро. Свои работы представят более 150 кинематографистов из десятков стран.