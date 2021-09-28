Выставки русского модерна и гравюр на металле ожидаются в Третьяковской галерее в октябре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Три новых выставки, в том числе русского модерна и гравюр на металле, планируются в октябре в Государственной Третьяковской галерее, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"В собрании галереи представлены имена больших мастеров гравюры, работы которых редко покидают места хранения: на выставке часть из них будет экспонироваться впервые", - рассказали в пресс-службе о выставке гравюр.

В экспозиции "Миры гравюры на металле" будет сделана попытка показать многообразие художественных возможностей гравюры на металле и ее эволюцию посредством сравнения классических образцов в работах мастеров XVII-XIX столетий и произведений отечественных художников XX - начала XXI века.

На выставке "Русский модерн: на пути к синтезу искусств" будут представлены произведения живописи, графики и скульптуры из фондов Третьяковской галереи. "Расцвет русской живописи эпохи модерна созвучен Серебряному веку в литературе и тесно связан с эстетикой символизма. Эпоха конца XIX - начала ХХ века отмечена противоречивыми тенденциями в изобразительном искусстве - от исторических ретроспекций до метафизических пейзажей, романтизированных портретов и театрализованных жанровых сцен", - отмечают в музее.

Кроме того, в октябре планируется открытие расширенной экспозиции произведений скульпторов Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер в залах Новой Третьяковки на Крымском Валу. На выставке будут представлены восемь произведений из собрания галереи, пять из них создал Матвей Манизер, три - его супруга Елена Янсон-Манизер. Посетители смогут увидеть портреты, скульптурные композиции и фрагменты монументальных произведений этих мастеров.