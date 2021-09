В Лондоне на четыре месяца открылся официальный магазин группы Queen

Ностальгия по року

Queen - не первый британский коллектив, открывающий собственный магазин, чтобы привлечь ностальгирующих по временам юности поклонников рока. Временный магазин Queen "Богемская рапсодия" два месяца проработал на Карнаби-стрит в 2018 году по случаю выхода одноименного художественного фильма о группе. Летом 2019 года в Сохо на несколько дней открылся магазин группы The Who, а в сентябре прошлого года, несмотря на пандемию COVID-19, на Карнаби-стрит начал принимать посетителей официальный магазин группы The Rolling Stones - RS №9. Он находится всего в сотне метров от Queen Thе Greatest, но в отличие от него является постоянным.

Как и в случае с RS №9, за открытие магазина Queen отвечала компания Bravado, занимающаяся продвижением брендов и атрибутики коллективов, сотрудничающих со звукозаписывающей корпорацией Universal Music.

"Мы чествуем здесь пять десятилетий истории группы и предлагаем посетителям продуманное сочетание сувениров, одежды, великолепных дизайнерских продуктов, но главное - это, конечно, музыка, - заявил корреспонденту ТАСС директор-распорядитель Bravado Дэвид Бойн. - Я очень доволен тем, сколько у нас сегодня посетителей. Преданные поклонники группы со всего мира сегодня ждали открытия магазина на улице с раннего утра".

Истории посетителей

По случаю торжественного открытия магазина вышло коллекционное издание сборника главных хитов Queen на виниле. Половина из 1 тыс. выпущенных пластинок будет доступна только на Карнаби-стрит, а другая - только на официальном сайте группы. Хотя этот ограниченный выпуск должен быстро разойтись, каждую неделю в магазин будут поступать новые коллекционные пластинки с синглами Queen, Мэя и Тейлора. Ежемесячно будет обновляться и ассортимент других товаров. Так, в преддверии зимних праздников в магазине можно будет купить шерстяные рождественские свитера, кубики Рубика с портретами членов группы, а также поздравительные открытки и упаковочную бумагу с ее логотипом.

"Я - поклонник Queen с 12-летнего возраста, а сейчас мне 48. Мое знакомство с группой началось с кассеты-сборника ее хитов, которую мне дал послушать приятель, и вот, 36 лет спустя, я вновь приобрел этот сборник на виниле, - рассказал корреспонденту ТАСС посетитель магазина Карл Макман, гордо демонстрируя покупку. - Очень доволен посещением нового магазина. Поездка определенно стоила того".

Макман ждал его открытия вместе с десятками туристов и других поклонников группы - как пожилых, так и совсем юных. Молодой аргентинец Ариэль Натале приехал в Великобританию на концерт Роджера Тейлора, несмотря на строгие ограничения на въезд в королевство из стран Южной Америки. Он рассказал ТАСС, что ему пришлось построить сложный маршрут и провести 10 дней в Хорватии перед тем, как сдать анализ на коронавирус и отправиться в Великобританию.

"Я был на концертах Queen по всему миру. Девять лет назад приезжал в Россию, когда Queen играли c Адамом Ламбертом. Это было только второе выступление группы в этом составе. Мне очень понравилось в России, я отлично провел там время, тем более что на концерте мне достались барабанные палочки Тейлора, - с улыбкой вспоминает Натале, который ездит за группой по всему миру и посетил около сотни концертов коллектива. - В магазине здорово, отличные товары. Дороговато, но очень греет душу каждого фаната Queen, так что надо было сюда сходить".

О творчестве группы

Голос Меркьюри, солиста, клавишника и автора многих песен Queen, а также гитарные соло Мэя - визитная карточка коллектива. На счету группы 15 студийных альбомов, суммарный тираж которых приближается к 100 млн копий. Последняя студийная пластинка Queen вышла в 1995 году - через четыре года после смерти Меркьюри, страдавшего СПИДом. Часть прибыли от продажи товаров в магазине Queen поступит в благотворительный фонд имени Меркьюри, который привлекает внимание к проблеме ВИЧ/СПИД в мире.

Несмотря на смерть Меркьюри, которого многие считали душой группы, и уход Дикона на покой, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию Мэй и Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт. В следующем году Queen и Ламберт дадут 36 концертов в Великобритании и других странах Европы.

Среди наиболее популярных песен группы - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки. В 2018 году на экраны вышел фильм-биография Меркьюри Bohemian Rhapsody, получивший четыре премии "Оскар". Золотой статуэткой была в том числе отмечена игра исполнителя главной роли американского актера Рами Малека.