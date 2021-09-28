Мемориальную доску соавтору сценария "Баллады о солдате" Валентину Ежову открыли в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску кинодраматургу Валентину Ежову, который написал сценарии к фильмам "Баллада о солдате" (1959), "Дворянское гнездо" (1969), "Сибириада" (1978), открыли в Москве на доме, где он жил и работал, передает корреспондент ТАСС.

Оформление мемориальной доски отсылает к картинам "Баллада о солдате" и "Белое солнце пустыни". "Приятно поддерживать прекрасное, доброе дело. Мне кажется, это довольно проходное место, и если люди, проходя мимо этого дома, остановятся, посмотрят и потом пересмотрят фильмы нашего прекрасного мастера, то они точно станут лучше", - сказал на торжественной церемонии открытия помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Инициатива создания памятной доски, изготовленной РВИО, принадлежала режиссеру Андрею Кончаловскому и вдове кинодраматурга Наталии Готовцевой. "Поколение Ежова - это первое поколение, которое начало делать кинематограф после войны. Это люди, которые пришли с фронта, они знали, что такое портянки, землянки, заставы, смерть, они это все испытали. Этот опыт отразился в замечательных картинах, которые делал, в том числе, и Ежов. Их фильмы вошли в золотой фонд советского и российского кино. <...> Валентин Ежов был человеком очень талантливым, как литератор и как личность. Я многому научился, когда работал с ним. Он всегда знал, когда закончить сцену или сценарий, в отличие от меня. Поэтому "Сибириада" получилась всего четыре серии, а не 10", - отметил Кончаловский.

Вдова драматурга поблагодарила всех причастных к созданию мемориала. "Когда мы собирались переехать в этот дом, Валя посмотрел на него и сказал: "Хороший дом, можно мемориальную доску повесить!" Его юмор, бесконечный оптимизм, жажда к жизни, к радости - самое главное, что было в нем. Он был очень лучезарным человеком", - поделилась Готовцева.

Советский и российский кинодраматург Валентин Ежов родился 21 января 1921 года. Он окончил сценарный факультет ВГИКа, где одним из его преподавателей был режиссер и сценарист Александр Довженко. Первой крупной работой Ежова в кино стал сценарий к фильму "Баллада о солдате", написанный совместно с Григорием Чухраем. Позднее он также принимал участие в создании сценария к комедии Георгия Данелии "Тридцать три" (1965), драме "Крылья" (1966) Ларисы Шепитько, картине "Белое солнце пустыни" (1969) Владимира Мотыля, а также фильмам "Дворянское гнездо" и "Сибириада" Андрея Кончаловского. Всего по сценариям Ежова сняли свыше 50 картин.

Валентин Ежов удостоился звания заслуженный деятель искусств РСФСР, а также Государственной премии в области литературы и искусства за фильм "Белое солнце пустыни". Его не стало в 2004 году в возрасте 83 лет.