Россия станет первым почетным гостем Венской книжной ярмарки

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия станет в 2021 году первым почетным гостем Венской международной книжной ярмарки (Buch Wien 21) за все время проведения мероприятия. Крупнейший книжный салон Австрии пройдет с 10 по 14 ноября, сообщили во вторник организаторы.

"Россия является почетным гостем Buch Wien в рамках Года литературы и театра Австрии и России 2020-2021", - говорится в заявлении.

У российской экспозиции будет собственная сцена, и в рамках программы выставки "Россия в гостях у Buch Wien. Традиции и современность" российские публицисты смогут представить классические и современные произведения на русском языке и переведенные на немецкий язык издания. В частности, будет представлено немецкоязычное издание романа современного российского писателя Андрея Геласимова про русский рэп "Чистый кайф", который при переводе на немецкий получил название "Русский рэп".

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в послании по случаю предстоящей ярмарки выразил удовлетворение тем, что "многие страны представляют свои публикации, в том числе Россия, которая в этом году впервые станет специальным гостем". "Я думаю, что литература и чтение дают возможность взглянуть за собственный горизонт и с помощью неизвестной книги открыть для себя неизведанный мир", - добавил он.

В рамках российской экспозиции запланирована презентация новых изданий по случаю 200-летия со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881). В австрийской Национальной библиотеке будет организован специальный вечер к юбилею русского мыслителя "Федор Достоевский - сейсмограф современности".

В 2020 году Венская книжная ярмарка не проводилась из-за пандемии коронавируса. В этом году форум будет проводиться в 14-й раз.