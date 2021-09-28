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Лучшие образцы гжельской росписи и монографии по ее истории показали на выставке в Москве

Выставка продлится до 18 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Монографии, посвященные гжельской росписи, а также открытки, выставочные каталоги и, конечно же, лучшие образцы предметов, созданных умельцами в разные годы, представили на выставке, открывшейся во вторник в Российской государственной библиотеке искусств.

Старт экспозиции под названием "Фарфоровое чудо России. Гжель" предварил вернисаж, во время которого специалисты по росписи, а также историки искусства и исследователи, поделились своим мнением о настоящем и будущем гжельской росписи. "За свою историю гжельский фарфор претерпел немало испытаний, особенно сложно пришлось после Великой Отечественной войны, и только благодаря усилиям и стараниям ученого, специалиста по керамике, Алексея Салтыкова и художника Натальи Бессарабовой промысел удалось возродить", - напомнили в пресс-службе библиотеки.

Именно с этого периода в обиход вошла монохромная роспись кобальтовой краской, и сейчас синий характерный цветочный рисунок на белом фоне знают и любят во всем мире. "Искусствоведы выделяют особый тип "гжельской розы", а в 1990-е годы прошлого века изделия промысла были настолько популярны, что подвергались неоднократным подделкам - чрезвычайно редкое явление на арт-рынке", - продолжил собеседник агентства.

Побывав на экспозиции, можно убедиться в том, что в наше время гжельская роспись весьма многолика. "Художники ищут новые формы и вместе с тем, используя богатое наследие прошлых веков, часто возвращаются к многоцветной росписи", - заметили в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что хорошим дополнением к демонстрируемым произведениям выдающихся мастеров XX века, ставшим музейными экспонатами, являются научные монографии, иллюстрированные издания, статьи, каталоги выставок, обучающие пособия, наборы открыток из архивов библиотеки.

Выставка продлится до 18 октября.

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