Минкультуры намерено увеличить допустимый объем финансирования производства фильма до 100%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает поднять допустимый объем государственного финансирования создания фильмов с 70% до 100%. Об этом сообщила во вторник директор департамента правового регулирования Минкультуры РФ Наталья Ромашова на заседании коллегии ведомства.

"Минкультуры разработало законопроект, который предусматривает возможность государственного финансирования до 100% сметной стоимости производства и проката следующих национальных фильмов: художественные документальные и анимационные дебютные фильмы, создаваемые режиссерами - выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, уникальные авторские анимационные фильмы, документальные научно-популярные фильмы, иные фильмы в исключительных случаях", - сказала Ромашова.

Законопроект будет рассмотрен 30 сентября на заседании правительства РФ, добавила глава департамента.

На данный момент по закону государственная поддержка не может превышать 70% сметной стоимости производства фильма.

Минкультуры сейчас работает более чем над 20 законопроектами. В их числе - расширение круга лиц с бесплатным доступом к литературе в рамках Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, а также расширение категорий лиц, которым учреждения культуры могут предоставлять льготы. Кроме того, министерство работает над тем, чтобы узаконить передачу объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по концессионному соглашению для привлечения частных инвесторов к их восстановлению.