Умер блюзовый певец Николай Арутюнов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Блюз- и рок-музыкант Николай Арутюнов умер 22 сентября в возрасте 63 лет от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС во вторник в окружении его семьи.

"Все очень быстро произошло, за две недели: "Коммунарка", ковид и все", - сказал собеседник агентства.

Арутюнов в 1979 году организовал любительскую группу "Лига блюза", которая через 8 лет получила профессиональный статус. Половину репертуара составляли блюзовые стандарты на английском, а половину - свои блюз-роковые песни на русском. Арутюнов был основным композитором ансамбля, а также автором некоторых текстов. Среди самых известных песен группы - "Развяжи мне руки", "Июльский блюз", "Лентяй", "Ваша дочь", "Мой мышонок", "Этикет".

Также как вокалист Арутюнов работал в группах "Четверг Арутюнова", Funky Soul, The Booze Band, "Николай Арутюнов & The Blues Barbarians", "Арутюнов & Quorum", вел авторскую программу на радио.