Netfix показал статистику самых популярных сериалов и фильмов

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Netflix раскрыл статистику снискавших наибольшую популярность фильмов и сериалов на своей платформе. Об этом сообщил портал The Verge.

По его сведениям, в ходе выступления на технологической конференции в штате Калифорния один из руководителей компании Тед Сарандос показал презентацию, в которой находились слайды с указанием статистики самых популярных сериалов и фильмов через месяц после их выхода на платформу.

Согласно данным сервиса, первый сезон "Бриджертонов" (Bridgerton, 2020) находится во главе списка сериалов - его посмотрели 82 млн зарегистрированных пользователей. В тройку также вошли "Люпен" (Lupin, 2021) и "Ведьмак" (The Witcher, 2020) - каждый из них посмотрели 76 млн пользователей. "Бриджертоны" также располагаются на первом месте и по времени стриминга - за первый месяц сериал смотрели в общей сложности 625 млн часов. На втором месте находится вышедший в 2020 году четвертый сезон испанской криминальной драмы "Бумажный дом" (La casa de papel), она набрала 619 млн часов просмотров. Тройку замкнул третий сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) с 582 млн часов просмотров.

Среди фильмов наиболее популярным стал боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (Extraction, 2020) с Крисом Хемсвортом в главной роли, его посмотрели 99 млн пользователей. Следом за ним расположился фильм ужасов "Птичий короб" (Bird Box, 2018), который на платформе включили 89 млн человек. Третье место занял боевик "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020), в котором сыграл Марк Уолберг, при этом по времени просмотров из тройки его вытеснил "Ирландец" (The Irishman, 2019).

Российские фильмы и сериалы не вошли в десятку ни в одном из описанных рейтингов. Как отмечает портал, подобное обнародование статистики в отличие от классической киноиндустрии пока что редкое явление для стриминговых платформ, однако Сарандос заявил, что сервис "старается быть более прозрачным с рынком, талантами [индустрии] и всеми людьми".