Концерт в честь дирижера Владимира Альтшулера пройдет в филармонии имени Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Юбилейный концерт в честь заслуженного артиста России, дирижера Владимира Альтшулера по случаю его 75-летия пройдет 29 сентября в малом зале Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Владимир Альтшулер уже более полувека, еще со студенческих лет, связан с академическим симфоническим оркестром филармонии, где он начинал как альтист, а затем встал за дирижерский пульт, завоевав огромное уважение как честнейший музыкант и преданный своему делу профессионал", - сказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский. В числе особых его творческих достижений он назвал цикл из всех 11-и симфоний австрийского композитора Антона Брукнера. Постоянный участник фестиваля "Петербургская музыкальная весна", он заслужил большое уважение как увлеченный пропагандист новой петербургской музыки, первый исполнитель многих сочинений. Свою 23-ю симфонию посвятил ему композитор Сергей Слонимский.

Это произведение под управлением Владимира Альтшулера прозвучит на вечере памяти Сергея Слонимского. Под знаком юбилея дирижера пройдет его концерт с Академическим симфоническим оркестром 21 ноября, где солистом выступит виолончелист Александр Рудин. В планах дирижера - концерт, посвященный памяти жертв Холокоста, юбилейные концерты в честь Александра Цемлинского и Феликса Мендельсона.

Концертная деятельность Владимира Альтшулера охватывает как российские города, так и многие страны Европы и Азии. Солистами в его концертах выступали всемирно известные музыканты Давид Герингас, Элисо Вирсаладзе, Кун Ву Пак, Питер Донохоу, Елизавета Леонская, Сергей Накаряков.

Кандидат искусствоведения, профессор Владимир Альтшулер параллельно с концертной деятельностью пестует новое поколение дирижеров-симфонистов.