Петербургский "Мюзик-холл" покажет новое прочтение оперы Моцарта "Волшебная флейта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Театр "Мюзик-Холл" покажет 29 сентября премьеру мистической оперы-зингшпиля Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта". Постановку философской притчи о поиске истинного света осуществил режиссер Виктор Высоцкий.

"Обращаясь к "Волшебной флейте", мы вступаем в диалог с огромной традицией инсценировок этого удивительного произведения Моцарта, сочиненного в один год с "Реквиемом". Как известно, вокальные номера в опере чередуются с разговорными диалогами. Мы нашли другое решение: вместо диалогов в постановке появился Рассказчик", - сообщил журналистам режиссер-постановщик, написавший монологи для Рассказчика. На эту роль он пригласил заслуженного артиста России Николая Смирнова из Театра комедии имени Николая Акимова. Рассказчик будет непосредственным участником действия, проведет зрителей по запутанному сюжету и сделает его занимательным и веселым.

Впервые в "Волшебной флейте" Виктор Высоцкий обратился как участник фестиваля под открытым небом "Опера - всем", представив этот шедевр на фоне Екатерининского дворца в Музее-заповеднике "Царское Село".

На партию Царицы ночи пригласили солистку Мариинского театра Ларису Юдину. В роли Тамино на премьере выступит солист театра "Мюзик-Холл" Клим Тихонов. Партию Зарастро исполнит солист Михайловского театра Денис Чеколда.

Спектакль будет идти в сопровождении театрального оркестра "Северная симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело.