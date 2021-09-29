Фестиваль Context. Diana Vishneva проведет Вечер современной хореографии в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Постановки финалистов и победителей конкурса молодых хореографов Context - Эрнеста Нургали, Анны Щеклеиной и Ольги Лабовкиной - представят на Вечере современной российской хореографии Context. Diana Vishneva, который пройдет 29 и 30 сентября в "Гоголь-центре" в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы события.

Вечер современной хореографии станет новым форматом для международного фестиваля Context. Diana Vishneva, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. "Сейчас, накануне юбилейного, десятого года проведения Context, начиная новый этап, мы даем возможность зрителю и профессиональному сообществу по-новому взглянуть на современную хореографию в России, вместе с нами увидеть масштаб пройденного пути и новые перспективы", - отметила художественный руководитель фестиваля Диана Вишнева, чьи слова привели в пресс-службе.

В программу вечера войдет спектакль "Без имен" хореографа Эрнеста Нургали, в котором участники откровенно расскажут свои истории и поделятся тайными желаниями и мечтами, постановка "Ренессанс-2021" хореографа Анны Щеклеиной о внутренней свободе и признании себя, а также спектакль "Не будите спящую собаку" хореографа Ольги Лабовкиной по пьесе английского драматурга Джона Пристли.

Фестиваль выступил продюсером каждого спектакля, что позволило хореографам в соавторстве с российскими и зарубежными композиторами, художниками и сценографами создать постановки с масштабными декорациями, костюмами, звуковыми и световыми партитурами. В каждой из них примут участие танцоры из Уфы, Воронежа и Казани.

Показы Вечера современной хореографии пройдут 29 и 30 сентября в Москве и 3 октября в Санкт-Петербурге.