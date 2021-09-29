Народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает юбилей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Алла Демидова, которая в среду отмечает 85-летие, не планирует торжеств по поводу своего юбилея, собираясь в этот день уехать из столицы. Об этом она сообщила в разговоре с ТАСС.

"Я улетаю. Никогда не бываю в Москве в это время", - сказала Демидова.

Поклонники, как ожидается, смогут увидеть актрису 27 ноября в Московском международном доме музыки, где пройдет творческий вечер Демидовой "Мои любимые стихи". Каждое такое выступление, как говорит актриса, неповторимое, а любимые стихи - это русская поэзия от Пушкина до Бродского.

"Вы знаете, каждый раз составляется программа заново, зависит от времени, от ощущения, какой зритель придет, от собственного настроения. Поэтому я дня за два-три собираю эту программу. Она всегда сегодняшняя. И каждый раз это неповторимое. Это не спектакль - это каждый раз новое, это каждый раз премьера", - говорит собеседница агентства.

Поздравление от коллег

Поздравил актрису с юбилеем председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин. Текст поздравления имеется в распоряжении ТАСС.

"Дорогая Алла Сергеевна, дорогая Аллочка! Я всегда с почтением смотрел на вас, когда с вами познакомился много-много лет назад, начав работать в Театре на Таганке. Вы уже тогда представляли из себя особую, незабываемую индивидуальность, и для меня лично отличались ото всех нас, от нашей "шпаны таганской". И меня всегда удивляло, как же вы оказались здесь, среди нас, такой интеллектуал, такая красивая, такая изящная, тонкая, обладающая фантастическим обаянием женщина", - обратился к актрисе Калягин. Глава СТД назвал Аллу Демидову "непревзойденной интеллектуальной актрисой" и отметил ее вклад в искусство. "Вы очень много сделали в искусстве. Спасибо вам за это, спасибо вам за пример того, как надо делать жизнь, как надо делать роли, как надо относиться к профессии актера", - отметил Калягин.

Также свои поздравления в адрес Демидовой передал актер театра и кино, режиссер и литератор Вениамин Смехов. "Алла Демидова - это и актриса с большой буквы, и человек, и женщина, и личность. Все очень высокое и уникальное. В жизни посчастливилось много раз быть в одном близком кругу. Это началось с первых месяцев жизни Театра на Таганке - с 1964 года", - поделился с ТАСС воспоминаниями Смехов, добавив, что они играли вместе в целом ряде спектаклей. Он рассказал, что, готовясь к концерту и разыскивая в интернете нужную информацию, случайно остановился на видео встречи Аллы Демидовой со зрителями, которым она читала стихи Пушкина. Актер признался, что с радостью досмотрел видео до конца, отметив, что у Аллы Сергеевны очень много умных и одаренных поклонников. "Демидова - классический интеллигент в России, весьма и весьма образованный", - заявил Смехов.

Он поблагодарил Аллу Демидову за ее книги и за добрые слова в адрес его собственных произведений. "Я очень благодарен ей за ее книги. Всегда радостно от нее слышать добрые слова и о моей литературе", - отметил собеседник агентства. "Поздравляю, люблю, горжусь тем, что мы много были вместе на сцене", - заключил Смехов.

Об актрисе

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Закончила экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Играла в студенческом театре. В 1959 году она поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Широко известной публике Демидова становится как актриса Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова. В этом театре она сыграла во многих спектаклях, в частности, "Добрый человек из Сезуана", "Гамлет", "Тартюф", "Борис Годунов", "Три сестры", "Вишневый сад" и многих других. В 1957 году дебютирует в кинематографе, в дальнейшем сыграв в общей сложности более 50 ролей в различных картинах, в их числе фильм "Чайка" и "Стакан воды" Юлия Карасика, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" Игоря Масленникова, "Щит и меч" Владимира Басова, "Зеркало" Андрея Тарковского, "Дневные звезды" Игоря Таланкина, "Настройщик" Киры Муратовой.

Демидова успешно выступает с литературно-поэтическими авторскими программами. Также актриса пишет книги. Среди ее произведений, в частности, - "Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю", "А скажите, Иннокентий Михайлович", "Вторая реальность", "Тени Зазеркалья", "Бегущая строка памяти", "Ахматовские зеркала", "Письма к Тому".

Демидова удостоена звания народной артистки РСФСР (1984). Награждена орденами Дружбы (1997) и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2011, 2007).