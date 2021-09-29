Концерт рэпера Face в Новосибирске отменили

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Концерт рэпера Face (Ивана Дремина), который должен был состояться в новосибирском лофт-парке "Подземка" 1 октября, отменен, сообщил в среду ТАСС арт-директор "Подземки" Платон Гудков.

"Концерт отменен", - сказал он, отказавшись назвать причины отмены.

В официальных группах концертов Face сообщается об отмене данных концертов. Исполнитель должен был выступить 30 сентября в Красноярске, 1 октября в Новосибирске и 2 октября в Омске. Связаться с организаторами концертов ТАСС не удалось.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила ТАСС, что представители министерства не связывались с организаторами концерта, отметив, что последние могли отказаться от его проведения из-за продления режима повышенной готовности в регионе. "Вчера на [региональном оперативном] штабе [по противодействию коронавирусной инфекции] губернатор сказал, что до 30 ноября продляются антиковидные меры, это значит, что сохраняется 50% заполняемость залов, проверяется масочный режим <...> Эти люди, видимо, поняли, что придут рейды [по проверке масочного режима], никакого танцпола, половина зала будет естественно только, для них это экономически невыгодно <...> Они сами принимают решение", - сказала Ярославцева.

Face получил широкую известность в 2017 году после публикации во "ВКонтакте" его альбома No Love и нескольких видеоклипов. В декабря 2017 года администрация Белгорода выступила с критикой творчества рэпера, в том числе из-за наличия ненормативной лексики в его композициях. По просьбе администрации города организаторы отметили концерт, который должен был состояться 18 декабря в клубе Soda concert hall.