Манижа примет участие в церемонии вручения Премии Нансена

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская певица, посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев Манижа (Сангин) станет приглашенным исполнителем на церемонии вручения Премии Нансена за заслуги в области защиты прав беженцев 4 октября. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

"Я впервые участвую в этой премии как посол доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от России. Буду исполнять песню на английском языке I Am Who I Am", - рассказала Манижа.

Певица отметила, что выбранная композиция "подсвечивает проблемы не только нашего региона". "Во втором куплете есть очень важные слова о том, что этот мир всегда будет для меня домом, несмотря на то, куда я попаду, что никакие границы и сложности этого не изменят", - поделилась она.

Маниже также предстоит пообщаться с руководством организации. "Мне очень приятно, что я буду представлять Россию. Мы сможем обменяться опытом", - заметила она.

В московском офисе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подчеркнули, что артист из России впервые приглашен исполнить свой музыкальный номер и поздравить лауреата премии.

Представители организации сообщили ТАСС, что церемония пройдет в смешанном формате: частично во Дворце Наций в Женеве, частично в записи. Манижа готовит свой номер из Дома ООН в Москве. Трансляция будет организована на YouTube-канале агентства, а также в соцсетях его офисов в разных уголках мира.

О премии

В этом году лауреатом Премии Нансена стала Ассоциация Джиил Албена, которая спасла десятки тысяч людей, перемещенных в результате конфликта в Йемене. Основанная в 2017 году организация насчитывает более 160 сотрудников, ее деятельность поддерживают 230 волонтеров. Также объявлены пять региональных победителей: социальный работник из Гондураса, врач из Пакистана, юрист из Сербии и два лауреата из Буркина-Фасо.

"Мне кажется это очень справедливым - когда мы делаем фокус на активистах. Премия дает им деньги, которые они могут использовать на выполнение своей миссии", - отметила Манижа.

Премия вручается с 1955 года за заслуги в области защиты прав вынужденно перемещенных лиц и носит имя норвежского полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена. С 1979 года лауреатам Премии Нансена, помимо памятной медали, вручается денежная премия, которая сейчас составляет $150 тыс. Региональные победители награждаются сертификатами.

Среди лауреатов премии в разные годы были первая леди США, общественный деятель Элеонор Рузвельт, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, Международный комитет Красного Креста, "Врачи без границ", а также многие другие выдающиеся личности и организации.

Манижа активно поддерживает деятельность Агентства ООН по делам беженцев с октября 2019 года, принимая участие в проектах и информационных кампаниях на территории России. 14 декабря 2020 года, в день 70-летия организации, представительство УВКБ ООН в Москве объявило о назначении певицы своим первым послом доброй воли.

"Моя деятельность во взаимодействии с УВКБ ООН - та же самая, что была до этого в моей жизни, просто теперь она приобрела официальный статус, - рассказала Манижа. - Я могу теперь официально помогать конкретным семьям, конкретным детям, официально взаимодействовать с лицами, которые могут помочь. Наиболее важное - это просветительская деятельность, потому что большинство людей плохо разбираются в этой теме, даже не знают о ней. Даже сами беженцы не знают, куда им обратиться и кто им может помочь. Благодаря социальным сетям и музыке я могу эту информацию транслировать в массы".