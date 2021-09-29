Российские кинематографисты провели мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /ТАСС/. Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов и другие звезды российского кино, участвующие в международном Ташкентском кинофестивале "Жемчужина шелкового пути", первый день работы этого форума посвятили мастер-классам и обмену опытом с молодыми узбекскими кинематографистами. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов и другие российские кинематографисты проводят творческие встречи и мастер-классы для своих молодых коллег из Узбекистана", - сказала представитель пресс-службы. По ее данным, эксклюзивную серию мастер-классов по 3D-анимации и демонстрацию анимационных фильмов проведет Жанна Бекмамбетова.

В пресс-службе сообщили также, что на фестивале состоится презентация фильмов кинокомпании Bazelevs, которую проведут режиссер Тимур Бекмамбетов и актер Павел Прилучный, а кинодокументалисты Саида Медведева и Валдис Пельш представят документальные ленты, снятые совместно с Агентством кинематографии Узбекистана.

В соответствии с программой, большинство членов российской делегации посетят Самарканд и Бухару, где примут участие в Днях российского кино, которые стартуют 30 сентября. Ожидается, что на полях форума кинематографисты Узбекистана, России и Казахстана подпишут соглашение о создании мультипликационного фильма о "Ходже Насреддине".

Постановление о возрождении ташкентского Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки, который теперь называется "Жемчужина шелкового пути", подписал в июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщили организаторы, в фестивале принимают участие Люк Бессон, Стивен Сигал, Никита Михалков, Жерар Депардье, Тимур Бекмамбетов, Франко Неро и другие звезды. Свои работы на смотр представили более 150 кинематографистов из десятков стран. Российские участники представят киноленты "Девятаев", "Нормальный только я", "Слепая любовь" и другие.