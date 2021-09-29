Более 2 млн россиян оформили "Пушкинскую карту" с 1 сентября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 млн россиян оформили персональную "Пушкинскую карту" с 1 сентября, пользователи приобрели более 360 тыс. билетов в культурные учреждения. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Темпы подключения к программе превысили наши ожидания. С 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 миллионов человек <...> На сегодняшний день количество купленных билетов - более 360 тыс. Общая сумма - 271 млн рублей, средний чек - порядка 700 рублей", - рассказала Любимова.

Она отметила, что культурные учреждения также проявляют высокий интерес к программе, с каждым днем их количество растет. "Сейчас 1 836 организаций культуры (присоединились к программе), лидируют музеи, что очень интересно <...> Учреждения предоставляют в афишу мероприятий свои концерты, постановки, выставки, культурно-образовательные мероприятия. На данный момент на портале Культура.РФ размещено 14 тыс. событий", - добавила министр.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.