"Госуслуги.Культура" для использования "Пушкинской карты" установили более 3 млн человек

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. Более 3 млн человек установили мобильное приложение "Госуслуги.Культура" для использования "Пушкинской карты". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"За первую неделю мы получили 2 млн скачиваний приложения, в настоящий момент почти 3,5 млн установок мобильного приложения. Большая часть приходится на операционную систему Android, примерно две трети", - отметил Качанов.

Он также уточнил, что Минцифры планирует предоставить возможность авторизоваться в приложении и получить доступ к списку мероприятий тем, кто старше 22 лет, однако такие граждане все равно не смогут воспользоваться картой. "Сейчас мы планируем так сделать, что если тебе больше 22 лет, то мы предоставляем ссылку, куда можно зайти, посмотреть все мероприятия. В дальнейшем мы еще упростим пользовательский путь для данной категории граждан, чтобы они смогли авторизоваться в приложении, в любом случае видели мероприятия, но, к сожалению, не имели возможность оформить "Пушкинскую карту", - пояснил Качанов.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что свыше 2 млн россиян оформили персональную "Пушкинскую карту" с 1 сентября, пользователи также приобрели более 360 тыс. билетов в культурные учреждения.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.