В Якутии до конца 2022 года впервые издадут музыкальные аудиокниги для незрячих

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Серию музыкальных аудиокниг для слепых и слабовидящих впервые запишут в Якутии до конца 2022 года. Об этом в среду ТАСС сообщила на полях Северного форума гендиректор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) Туайра Пестрякова.

"Союз музыкальных деятелей Якутии совместно с филармонией Якутии, мы выиграли грант [президентского фонда культурных инициатив], который называется "Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих". <...> К концу будущего года должны мы это закончить, планируем до мая провести запись, а потом технические процедуры по переводу в тифлоформат", - сказала Пестрякова, добавив, что аудиокниги с музыкальным сопровождением в Якутии издадут впервые.

По ее словам, будет запись симфонического оркестра по произведению Александра Пушкина "Метель" (музыка Свиридова), творчество поэтов Серебряного века и музыка того периода, а также писателей Арктики с исполнением музыкальных произведений.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.