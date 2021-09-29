Дом культуры "ГЭС-2" в Москве откроется 4 декабря

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Постоянная площадка фонда V-A-C в России - Дом культуры "ГЭС-2" - начнет работу в Москве 4 декабря, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе фонда.

"Дом культуры "ГЭС-2" открывается сезоном "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?" (4 декабря 2021 года - 13 марта 2022 года). Его название определила первая на российском телевидении западная мыльная опера, которая была в эфире целое десятилетие, с 1992 года по 2002 год", - отметили в пресс-службе.

Первый сезон "ГЭС-2" сопровождает программа, посвященная основным мотивам творчества исландского художника Рагнара Кьяртанссона. Ключевым проектом станет перформанс "Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". Исландский художник вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и российской съемочной группой переснимет на русском языке около 100 серий теленовеллы на открытой площадке в "ГЭС-2". Благодаря перформансу зрители отправятся в Россию 1990-х чтобы понять, какие ценности и идеи, возникшие тогда, актуальны до сих пор.

Одновременно в "ГЭС-2" будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", объединивший выставку, рейв, стендап и танцевальную процессию. "Он представляет новые произведения российских художников, которые обращаются к карнавальной культуре сегодня наряду с образами, костюмами и постановочными фотографиям тридцатилетней давности", - сообщили в фонде.

Также посетителей ждет выставка "В Москву! В Москву! В Москву!". В ней Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов на темы, которые являются ключевыми в его творчестве: сила воздействия музыки и драматургии, роль повторения, потенциал влияния искусства на мир и т. д.

Дом культуры "ГЭС-2" расположен в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году на Болотной набережной в центре Москвы. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно. В Доме культуры "ГЭС-2" есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей.