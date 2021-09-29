Мишустин заявил, что в России есть возможности снимать больше качественного кино

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские начинающие режиссеры смогут снимать фильмы полностью за государственный счет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду. Он считает, что в стране нужно развивать возможности для создания качественных кинолент.

"Сейчас государственное финансирование киносъемок не должно превышать 70% от стоимости картины, увеличим его до 100% для ряда категорий фильмов", - сказал глава кабинета министров. По его словам, "начинающие режиссеры теперь смогут снимать дебютные работы полностью за государственный счет".

"В России есть все возможности, чтобы здесь снимали еще больше качественных и зрелищных кинолент, у нас много талантливых режиссеров, одаренных актеров, сценаристов, операторов, других специалистов. Необходимо раскрыть этот потенциал, тем более что зрители любят наше кино", - считает Мишустин.