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Пандемия COVID-19

Театр "Ромэн" отменил спектакли на две недели из-за коронавируса

В частности, отменены спектакли "Дрома Ромэн", запланированные на 30 сентября и 3 октября, а также постановка "Бриллианты и любовь", которая значится в афише на 7 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Ромэн" на две недели отменил спектакли в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте театра.

"Отменены спектакли с 29 сентября по 10 октября в связи с двухнедельным карантином по COVID-19. Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье. Надеемся, что вы отнесетесь к этому с пониманием", - говорится в сообщении.

В частности, отменены спектакли "Дрома Ромэн", запланированные на 30 сентября и 3 октября, а также постановка "Бриллианты и любовь", которая значится в афише на 7 октября.

"Будем ждать вас на спектакли с 14 октября", - добавили в театре.

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