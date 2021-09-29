Фонд культурных инициатив поддержал 21 проект в Нижегородской области

"Двадцать один культурный проект региона был поддержан по итогам первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Нижегородские проекты в области культуры получили поддержку на сумму 28,7 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, среди получателей средств в Нижнем Новгороде, например, проект развития культурного туризма от фонда "Земля Нижегородская", городской пленэр от культурно-просветительского центра "Я знаю", "Фестиваль неба" от нижегородского планетария. В районах области поддержали такие проекты как Школа традиционной культуры от Краснобаковской клубной системы, VIII фестиваль ДПИ "Магия дерева" от Уренского дома ремесел, создание интерактивного музейно-туристического центра для детей и молодежи от мемориального музея Чкалова.

Конкурс стартовал 15 июня, прием заявок завершился 6 августа. За это время в информационной системе фонда зарегистрировалось свыше 38 тыс. авторов проектов из 84 регионов. Впервые заявки на грант, помимо НКО, могли направить коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. От Нижегородской области на участие в конкурсе было подано более 200 проектов.