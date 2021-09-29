Четыре страны примут участие в IX Петербургском культурном форуме в специальном статусе

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Франция, Южная Корея, Азербайджан и Германия впервые примут участие в работе IX Петербургского культурного форума в специальном статусе со своими программами, сообщила в среду журналистам в кулуарах VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Ярославле замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Порядка 40 [стран] подтвердили свое участие [в работе IX Петербургского культурного форума]. Важно, что у нас впервые четыре страны приезжают большими делегациями в специальном статусе - Франция, Южная Корея, Азербайджан в статусе страны-гостя и Германия - в статусе специального гостя. Это впервые, обычно две страны у нас были в таком статусе", - сказала Манилова.

Она отметила, что наделение стран-участниц специальным статусом позволит привлечь к ним особое внимание, широко представить свои программы, культуру.

"На площадках Петербурга можно будет увидеть концерты, выставки, которые привезут эти страны, к ним будет приковано внимание. Такое у нас впервые и будет иметь особое международное значение", - добавила Манилова.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. Его организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Форум традиционно проходит осенью. В 2020 году IX Санкт-Петербургский международный культурный форум был отменен и перенесен на следующий год из-за пандемии.