Автор "Петровых в гриппе и вокруг него" сообщил об экранизации еще одного романа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Роман "Отдел" екатеринбургского писателя Алексея Сальникова будет экранизирован, этим займется российская кинокомпания Hype Film, которая уже выпустила фильм по его роману "Петровы в гриппе и вокруг него". Об этом ТАСС сообщил в среду сам автор.

"Идет работа над экранизацией "Отдела" <…> Hype Film взяли режиссера. [Подробнее] не буду, чтобы не сглазить", - сказал он, уточнив, что режиссер - не Кирилл Серебренников, который занимался съемкой "Петровых в гриппе".

Он добавил, что информации по срокам на данный момент нет.

Главный герой романа "Отдел" Игорь был уволен из органов за раскрытие мошеннической схемы старших товарищей по службе. После этого он получает предложение от загадочного Отдела при силовых структурах, сотрудники которого занимаются странными для обычного человека делами.