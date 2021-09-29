Матвиенко: СФ поможет увеличить финансирование сохранения памятников культуры в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации готов содействовать выделению средств из федерального бюджета на работы по сохранению памятников культуры и архитектуры Ярославской области. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации как палата регионов и Министерство культуры РФ, мы должны предпринять больше усилий для увеличения финансирования [работ по сохранению уникального исторического наследия] из федерального бюджета. Я с министром [культуры] обязательно переговорю. Объективно, Ярославль - это средоточие огромного количества, даже больше чем в столице, памятников, требующих особого внимания. Древних, уникальных. Поэтому давайте по финансированию поработаем", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что этот вопрос будет в приоритете у СФ, и попросила губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова сформировать для сенаторов "заявку по памятникам архитектуры и культуры, исторического наследия, которые требуют первоочередного финансирования, включая храмы". "Мы постараемся свой существенный вклад в это внести", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что в Ярославской области расположено более пяти тысяч объектов культурного наследия, уникальных исторических памятников. "Конечно, все это требует больших финансов, ресурсов. И только силами региональных, муниципальных бюджетов, конечно же, невозможно обеспечить достойное сохранение нашего уникального исторического архитектурного культурного наследия", - отметила она.

По словам спикера Совфеда, должна быть разработана специальная программа, где необходимо определить очередность реставрации памятников культуры, какие необходимо законсервировать, чтобы они дальше не разрушались, а какие начать реставрировать. "Это очень многослойная, многотрудная работа, но ей мы должны заниматься ежедневно. Мы уникальная страна, нигде нет такого объема объектов культурного наследия. И это ответственность всех уровней власти и граждан", - сказала Матвиенко.