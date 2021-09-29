Сериал "Закон и порядок" получит продолжение спустя 11 лет

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Криминальный сериал "Закон и порядок" спустя 11 лет вернется на телевизионные экраны на канале NBC. О съемках 21-го сезона оригинального шоу в среду со ссылкой на заявление продюсера Дика Вульфа сообщила телекомпания ABC.

"В жизни лишь некоторые вещи позволяют мечтам сбыться. Это [возвращение сериала] - мой случай", - сказал Дик Вульф.

Как сообщает продюсер, сюжет будет придерживаться своего классического формата, в котором основное внимание уделяется полицейским, расследующим преступления, и прокурорам, которые ведут дела в суде.

Актерский состав и дата премьеры пока не объявлены.

"Закон и порядок" выходил в телеэфир с 1990 по 2010 год.