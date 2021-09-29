Вышла новая песня с неопубликованного альбома Дэвида Боуи

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Новая песня с невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи (1947-2016) стала доступна в среду для прослушивания. Об этом было сообщено в официальном аккаунте музыканта в Twitter.

"В зависимости от того, где вы находитесь на планете, если сейчас 29 сентября, вы можете прослушать в режиме стрима радиоверсию песни You've Got A Habit Of Leaving из грядущего альбома Toy через ваш любимый стриминговый сервис", - говорится в сообщении. Например, на аудиостриминговых сервисах Spotify и "Яндекс.Музыка" трек продолжительностью 3 минуты 26 секунд уже доступен.

Альбом Toy был записан Боуи в 2001 году. В него вошли новые песни и версии песен 1964-1971 годов. "Эти песни столь живые и насыщенные цветами, что они выпрыгивают из колонок. На самом деле сложно поверить, что они были написаны так давно", - приводит газета The Guardian выдержки из интервью музыканта от 2001 года. Однако пластинка так и не была выпущена из-за конфликта музыканта со звукозаписывающей фирмой EMI/Virgin.

Сам альбом должен увидеть свет 26 ноября, выпущен он будет в рамках бокс-сета номер 5, охватывающего период творчества музыканта с 1992 по 2001 год. Как ожидается, диск будет тройным - с 12 композициями на одном, 13 альтернативными версиями треков на втором и 13 "акустическими и отчасти слегка неакустическими" версиями на третьем.

Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры музыканта было продано более 136 млн его пластинок, он вошел в десятку самых успешных артистов в истории поп-музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".