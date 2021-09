Китайская лента Beyond the Skies получила главный приз XI Пекинского кинофестиваля

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Военная драма Beyond the Skies ("За небесами") китайского режиссера Лю Чжихая завоевала главный приз XI Пекинского международного кинофестиваля - премию "Тяньтань" (в переводе - храм неба). Трансляция церемонии велась в среду на официальном сайте мероприятия.

Кроме того, актерский коллектив Beyond the Skies получил награду в номинации "Лучший актер", а оператор картины Ми Синьцзюнь - в категории "Лучшая киносъемка".

В номинации "Лучшая актриса" победила француженка Ноэ Абита за роль в картине Slalom ("Слалом", режиссер Шарлин Фавье, Франция - Бельгия). Иранский актер Шахаб Хоссейни выиграл в номинации "Лучший актер второго плана" (фильм Any Day Now ("Первый снег"), режиссер Хами Рамезан, Финляндия). Награду "Лучшая актриса второго плана" получила Нанна Скоруп Восс за роль в фильме The Pact ("Пакт", режиссер Билле Август, Дания).

Награду "Лучший режиссер" получил Андрей Зайцев за ленту "Блокадный дневник", "Лучший сценарист" - датчанин Кристиан Торп за фильм The Pact. В номинации "Лучший композитор" победили Томас Никкинен и Линда Арнкил за работу над фильмом Any Day Now.

Конкурсную программу киносмотра этого года представляли 15 картин. Среди них две российские ленты - "Блокадный дневник" Андрея Зайцева и "Конференция" Ивана Твердовского.

О фестивале

Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года. В его организации участвуют мэрия Пекина и государственная компания China Film Group Corporation.

Киносмотр этого года стартовал 21 сентября. Ожидалось, что он состоится в апреле, однако руководство несколько раз сдвигало сроки проведения мероприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации.