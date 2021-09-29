В Йошкар-Оле открылся культурно-выставочный центр Русского музея

ТАСС, 29 сентября. Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств. Первую выставку посвятили женщинам в истории русского искусства, сообщает пресс-служба музея.

"Состоялось торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств (Марий Эл)", - говорится в сообщении.

Первой выставкой стала экспозиция "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX вв.", на которой представлены 66 произведений из собрания Русского музея. Среди них работы Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина.

"Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий. Женщина как источник вдохновения, женщина как центр внимания, женщина как лидер, женщина как мать и хранительница домашнего очага - все эти ипостаси запечатлены на парадных портретах и камерных приватных изображениях, которые можно увидеть на экспозиции", - сказано в сообщении.

Кроме того, отдельной частью выставки стали предметы декоративно-прикладного искусства - фарфор и посуда 1920-30-х, а также послевоенных лет, отличающиеся оригинальностью и высокими художественными достоинствами, добавили в пресс-службе.

Центр стал шестым представительством Русского музея в РФ.