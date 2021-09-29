Два объекта в Ярославской области включили в предварительный список наследия ЮНЕСКО

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ярославской области намерены внести Спасо-Преображенский собор в Переславль-Залесском и ансамбль Ростовского кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательности уже включены в предварительный список объектов-кандидатов, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Миронов в ходе VIII парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"В предварительный список ЮНЕСКО включены Спасо-Преображенский собор в Переславль-Залесском и ансамбль Ростовского кремля", - сказал Миронов.

Он напомнил, что Спасо-Преображенский собор в Переславль-Залесском был построен в XII веке и является самым ранним белокаменным архитектурным памятником на территории региона. В свою очередь Ростовский кремль отличается наличием единой концепции замысла, воплощенного при создании основной части ансамбля. "Включение этих объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО повысит туристскую и инвестиционную привлекательность региона, такое признание очень почетное и ко многому обязывает", - добавил губернатор.

Также, по мнению Миронова, вопросы госохраны объектов Всемирного наследия необходимо отрегулировать на законодательном уровне. "Существует необходимость <…> закрепить требования к охране в едином документе, исключить разночтения федерального и регионального законодательства, чтобы они были понятны каждому", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Ярославской области подписали соглашение о взаимодействии с музеем-заповедником "Ростовский кремль" и компанией "Вояж", которое, в частности, предусматривает работу над внесением Ростовского кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется, что на территории Ростова Великого будут развивать туристическую инфраструктуру, в частности за счет реализации инвестпроектов. Также будут исследоваться архитектурные памятники и выстраиваться взаимодействие с музейным, архивным и реставрационным сообществом.